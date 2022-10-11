"Украинская электроэнергия, которую мы экспортировали после синхронизации в ЕС, а также в Молдову, помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы", — сообщил он в "Фейсбуке".
"Даже после того, как была остановлена Запорожская атомная электростанция, более 7 месяцев находящаяся в российской оккупации, Украина выполняла свои обязательства перед европейскими партнерами по экспорту электроэнергии", — напомнил чиновник.
"Но сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловые генераторы и электрические подстанции, заставляют Украину с 11 октября 2022 пойти на прекращение экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы", — сообщил министр энергетики Украины.
По данным "Укрэнерго", с конца июня по середину сентября прибыль Украины от экспорта электроэнергии составила более 4 млрд гривен (около 109 млн долларов).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава МИД Литвы о заявлениях Лукашенко: эти разговоры напоминают мне крик о помощи
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис не...
Андрей Зубов: наивным выглядит убеждение, что русский народ восстанет, нигде при тирании народ не восставал
"Очень наивным выглядит убеждение и Европы, и, в первую...
Посол Литвы в Украине: иностранные посольства не намерены покидать Киев
Посольства иностранных государств не намерены...
Работа, донаты на армию, красивое белье и ненависть к россиянам. Что делали украинцы 10 октября?
"Как 24 февраля, только больше не страшно". Один из самых...
Если водитель вовремя не пройдет медосмотр, его права будут признаны недействительными Правила пользования телефонами за рулем - запрещено
В Литве водительские удостоверения будут признаны...