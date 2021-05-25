Украина с 26 мая прекращает воздушное сообщение с Беларусью. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства во вторник, 25 мая, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "С 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Украинским авиакомпаниям запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси, а Госпогранслужбе Украины поручено прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь. "Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", - заявил Шмыгаль.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.
Инцидент с самолетом Ryanair
Это произошло на фоне инцидента с самолетом компании Ryanair, который следовал рейсом из Афин в Вильнюс, но был экстренно посажен в Минске из-за ложного сообщения о минировании лайнера. Для сопровождения самолета по приказу белорусского руководителя Александра Лукашенко был поднят истребитель МиГ-29.
На борту рейса Ryanair находился объявленный в розыск белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его подруга - гражданка России София Сапега. После приземления самолета оба они были задержаны. Германия, Евросоюз, США и другие западные страны резко осудили действия Беларуси, обвинив власти этой страны в государственном терроризме и пообещали расширить санкции против Минска. Они также потребовали незамедлительно освободить Протасевича.
Отказ от использования воздушного пространства Беларуси
После инцидента с самолетом Ryanair, Великобритания и Франция приостановили разрешение на полеты белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", Литва перестала принимать самолеты из Беларуси, а Евросовет распорядился запретить полеты "Белавиа" во все страны ЕС.
Целый ряд европейских авиакомпаний, в том числе французская Air France, латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair, оказались от использования белорусского воздушного пространства.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Коронавирус в Литве: 523 новых случая, скончались 7 человек (2)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 523 новых случая...
Премьер: карантин в Литве, скорее всего, будет продлен до конца июня (114)
В среду правительство Литвы будет решать вопрос о...
"Репортеры без границ" подали в Литве исковое заявление против Александра Лукашенко (39)
Во вторник 25 мая международная неправительственная...
В Беларуси спутницу Протасевича россиянку Софию Сапегу арестовали на два месяца (37)
Провластный белорусский Telegram-канал "Желтые сливы"...
Погода в ближайшие дни ожидается мрачная - без зонта никуда (4)
В среду днем погоду в Литве обусловит юго-восточная...