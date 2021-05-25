Украина с 26 мая прекращает воздушное сообщение с Беларусью. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства во вторник, 25 мая, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "С 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Украинским авиакомпаниям запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси, а Госпогранслужбе Украины поручено прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь. "Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", - заявил Шмыгаль.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

Инцидент с самолетом Ryanair

Это произошло на фоне инцидента с самолетом компании Ryanair, который следовал рейсом из Афин в Вильнюс, но был экстренно посажен в Минске из-за ложного сообщения о минировании лайнера. Для сопровождения самолета по приказу белорусского руководителя Александра Лукашенко был поднят истребитель МиГ-29.

На борту рейса Ryanair находился объявленный в розыск белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его подруга - гражданка России София Сапега. После приземления самолета оба они были задержаны. Германия, Евросоюз, США и другие западные страны резко осудили действия Беларуси, обвинив власти этой страны в государственном терроризме и пообещали расширить санкции против Минска. Они также потребовали незамедлительно освободить Протасевича.

Отказ от использования воздушного пространства Беларуси

После инцидента с самолетом Ryanair, Великобритания и Франция приостановили разрешение на полеты белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", Литва перестала принимать самолеты из Беларуси, а Евросовет распорядился запретить полеты "Белавиа" во все страны ЕС.

Целый ряд европейских авиакомпаний, в том числе французская Air France, латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair, оказались от использования белорусского воздушного пространства.