Украина попросила у Германии оборонительное вооружение

Украина обращалась к Германии с просьбой поставить оборонительное оружие для защиты своего побережья в свете роста напряжения на границе с Россией. Об этом германское издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщило в субботу, 24 апреля. Среди прочего, Киев запросил бывшие в употреблении корветы, компоненты противокорабельных ракет, системы противовоздушной обороны и оборудование для разминирования.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) отрицательно отнесся к возможным поставкам вооружений украинской стороне, отметило издание. А министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) открыта подобной идее, как и председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen). Было бы ошибочно исключить поставку оборонительных систем вооружений, поскольку "Россия угрожает войной", процитировала газета Рёттгена.
Позднее в этот же день посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил разочарование отказом Берлина предоставить Киеву вооружение и ускорить вступление в НАТО. Дипломат призвал не питать иллюзии об изменении политики Германии по отношению к Украине после выборов.
Стягивание российских войск к границам Украины
Усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной в последние недели вызвало обеспокоенность Евросоюза и США. По данным руководства ЕС, Россия разместила у границ Украины и в аннексированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США и Европу помочь отразить агрессию РФ. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отводе войск.
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