Украина получит от Всемирного банка 230 млн долларов на экстренный ремонт жилья

Соответствующее соглашение подписали ВБ и министерство финансов Украины. "Средства будут направлены на решение неотложных и критических потребностей в ремонте частично поврежденных индивидуальных и многоквартирных жилых домов на подконтрольных Украине территориях", - подчеркивается в сообщении пресс-службы Минфина. Общий объем финансирования рамочного проекта составляет 800 млн долларов.

"Целью проекта HOPE является создание надлежащих условий для возвращения украинцев на территории в освобожденных регионах Украины, пострадавшие от боевых действий. Проект также будет поддерживать реформы политики на национальном уровне для улучшения результатов восстановления и согласованности с целями интеграции в ЕС", - говорится также в сообщении.