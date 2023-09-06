06 сентября 2023 г. 10:49

Украина получит от Всемирного банка 230 млн долларов на экстренный ремонт жилья

 
Deutsche Welle
Europos Sąjungos ir Ukrainos vėliavos
Europos Sąjungos ir Ukrainos vėliavos
ФОТО: Vida Press

Всемирный банк (ВБ) в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (Housing Repair for People's Empowerment, HOPE) предоставит Украине 232 млн долларов в качестве начального финансирования.

Соответствующее соглашение подписали ВБ и министерство финансов Украины. "Средства будут направлены на решение неотложных и критических потребностей в ремонте частично поврежденных индивидуальных и многоквартирных жилых домов на подконтрольных Украине территориях", - подчеркивается в сообщении пресс-службы Минфина. Общий объем финансирования рамочного проекта составляет 800 млн долларов.

"Целью проекта HOPE является создание надлежащих условий для возвращения украинцев на территории в освобожденных регионах Украины, пострадавшие от боевых действий. Проект также будет поддерживать реформы политики на национальном уровне для улучшения результатов восстановления и согласованности с целями интеграции в ЕС", - говорится также в сообщении.

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