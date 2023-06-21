Украина получит от ЕС еще 50 млрд евро

Новый план, согласно которому Киеву выделят еще 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов представили в Брюсселе во вторник, 20 июня. О создании фонда объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Этот резерв в первую очередь обеспечит уверенность и предсказуемость для наших партнеров в Украине. Он также должен стимулировать к активности других доноров", - заявила она, подчеркнув, что новый фонд позволит Евросоюзу действовать с той гибкостью, которая требуется в условия войны.

Ориентировочно резерв будет состоять из 17 млрд евро грантов и 33 млрд евро кредитов, однако точная годовая доля грантов и займов будет ежегодно определяться Европарламентом и Советом ЕС в рамках стандартной бюджетной процедуры, сообщили в Еврокомиссии.