Украина получила западные системы ПВО. Но эксперты предупреждают, что у Киева могут закончиться ракеты

Резников поблагодарил за поддержку предоставившие системы ПВО США, Испанию и Норвегию. Эти средства должны помочь Украине защититься от российских ракет и дронов-камикадзе, которые в числе прочего наносят массированные удары по энергетической инфраструктуре страны.



В конце октября производитель оружия Raytheon Technologies сообщил, что комплексы NASAMS будут развернуты в Украине в ближайшее время. Генеральный директор этой компании Грег Хейз сообщил в эфире CNBC, что два таких комплекса уже переданы правительству США, которое должно направить их в Украину.

Мобильная система противовоздушной обороны NASAMS была разработана в 1990-х годах норвежской Kongsberg Defence&Aerospace и американской Raytheon. Она используется против крылатых ракет, дронов, самолетов и вертолетов. Дальность действия в зависимости от используемых ракет может составлять от 20 до 180 км, высота поражения — до 21 км.

Ранее сообщалось, что в двух батареях NASAMS, которые получит Украина, могут быть по девять пусковых установок, каждая из которых одновременно выпускает по шесть ракет. То есть один залп двух таких батарей может поразить сразу 108 целей.

В октябре Германия также передала Украине IRIS-T SLM — высокомобильный, вездеходный ракетный комплекс средней дальности. Он обеспечивает защиту объекта на 360 градусов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников.

Это средство ПВО имеет дальность действия 40 километров и высотность до 20 километров. Если учесть, что пусковая установка может находиться в 20 километрах от центра управления, то фактически одна батарея (три пусковые установки) этих ЗРК может защитить 100 километров фронта или большой город.

Предоставленные Испанией управляемые ракеты Aspide предназначены для поражения воздушных целей. Сообщалось, что их дальность — до 25 км, высота поражения — 7-9 км.

Ничейный воздух

Тем временем лондонский Королевский институт оборонных исследований (RUSI) — один из наиболее авторитетных западных аналитических центров — опубликовал доклад о воздушной войне над Украиной, в котором описываются основные угрозы для Украины и ее потребности для победы.

Авторы доклада под названием "Российская воздушная война и украинские потребности для противовоздушной обороны" напоминают, что кроме западных систем, Киев активно использует советские установки ПВО "С-300" и "Бук". По заключению экспертов, ракеты для них могут закончиться.

Для подготовки доклада эксперты RUSI провели несколько месяцев в Украине, встречаясь с сотрудниками военной разведки и военнослужащими сил ПВО. Они также изучали обломки сбитых российских ракет.

"В результате восьми месяцев ожесточенных боев было использовано беспрецедентно и неожиданно большое число ракет-перехватчиков. И у западных союзников есть немного способов поставить [их Украине] прямыми или косвенными путями", — сказано в докладе.

Как пишет корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, до настоящего момента ни Украина, ни Россия не смогли получить господство в воздухе. Главная причина этого — в том, что военные пилоты не хотят без лишней необходимости идти на высокий риск, с которым связаны полеты в условиях эффективной работы систем ПВО двух сторон.

Хотя российские военно-воздушные силы намного превосходят украинские — как по числу, так и сложности вооружений — Москве приходится в основном использовать баллистические и крылатые ракеты дальнего радиуса действия. К ним в последнее время прибавились дешевые дроны-камикадзе "Шахед-136" иранского производства.

Москва хочет действовать, как в Сирии?

По словам нашего обозревателя, в докладе RUSI делается вывод, что если Запад не сможет поддержать высокий уровень поставок систем ПВО Украине, Россия может прибегнуть к той же тактике массированных и разрушительных бомбардировок, которые она применяла во время войны в Сирии.

Гарднер напоминает, что сейчас командующим российскими войсками в Украине стал генерал Сергей Суровикин, который в прошлом возглавлял группировку армии РФ в Сирии, интенсивно бомбившую такие города, как Алеппо.

Один главных выводов доклада звучит так: "Если украинским системам "земля-воздух" позволят остаться без ракет, последствием станет не только намного большая уязвимость инфраструктуры Украины и других основных целей для ракетных ударов со стороны России. Самолеты российских ВКС опять внезапно получат возможность проникать вглубь украинского воздушного пространства на средних и больших высотах".

Более того, аналитики RUSI считают, что Украина нуждается не только в ракетах, но и в западных истребителях. Киеву очень не хватает современного многоцелевого боевого самолета, который мог бы противодействовать российским ВВС, сказал Би-би-си ведущий эксперт британского института Джастин Бронк.

Он говорит, что одним из вариантов может быть предоставление Украине истребителей F-16, тысячи которых стоят на вооружении стран НАТО. Однако, по словам Бронка, недостаток таких самолетов в том, что они нуждаются в длинных и качественных взлетно-посадочных полосах, что сделает их уязвимыми для российских ударов.

Другая возможность — поставки Киеву шведских самолетов Grippen, которые могут действовать с небольших и скрытых в лесу авиабаз.

Однако пока западные страны воздерживались от поставок Украине современных самолетов, опасаясь, что это может спровоцировать президента Владимира Путина на еще более жесткие действия, отмечает наш корреспондент.

По его словам, пока почти все виды вооружений, предоставленных Украине НАТО, имели четко выраженный оборонительный характер. То есть были предназначены для борьбы с российской артиллерией, танковыми колоннами или дронами. А поставка современных боевых самолетов может рассматриваться как эскалация конфликта, которая приведет к еще большему обострению отношений между Западом и Россией, пишет Фрэнк Гарднер.

Однако эксперты RUSI напоминают, что Россия не смогла реализовать стратегию массированных бомбардировок Украины и превратить ее города в руины (так же, как это было в Сирии) благодаря украинским ракетам класса "земля — воздух".

Поэтому укрепление украинской системы ПВО — вопрос безотлагательный, сказано в докладе.