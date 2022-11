Украина получила западные системы ПВО. Но эксперты предупреждают, что у Киева могут закончиться ракеты

Резников поблагодарил за поддержку предоставившие системы ПВО США, Испанию и Норвегию. Эти средства должны помочь Украине защититься от российских ракет и дронов-камикадзе, которые в числе прочего наносят массированные удары по энергетической инфраструктуре страны.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg