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Как сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, средства были предоставлены Международной ассоциацией развития на льготных условиях, в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).
Украина получила от Всемирного банка более 60 млн евро: на что пойдут средства
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19 июня в государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступило финансирование в размере 63 млн евро.

"Средства будут направлены на частичное возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль и март 2023 года", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что срок погашения кредита составляет 10 лет, с 4-летним льготным периодом.

Финансовая помощь для Украины - детали


31 мая Украина получила грантовые средства в размере 1,25 млрд долларов через целевой фонд многих доноров Всемирного банка. Средства направлены на выплату государственных социальных пособий семьям с детьми, оплату труда работников образовательной сферы, на оплату труда поставщиков медицинских услуг по программе медицинских гарантий и прочее.

Ранее в мае Украина получила еще две выплаты от Всемирного банка - 189 млн евро на первоочередные социальные расходы госбюджета и 132 млн долларов на поддержку продовольственной безопасности государства.

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УНИАН
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