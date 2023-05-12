Украина получила от Великобритании крылатые ракеты дальнего радиуса

До сих пор украинская армия получала от Запада вооружение, способное атаковать цели на дистанции до 80 километров, напоминает CNN. Украина требовала от союзников поставок дальнобойных ракетных комплексов на протяжении всего конфликта, но получала отказы.

Вашингтон, а вслед за ним и другие союзники по НАТО, воздерживался от поставки вооружений, способных поражать цели в глубине российской территории. Во время февральской Мюнхенской конференции по безопасности премьер Великобритании Риши Сунак пообещал, что королевство станет первым государством, которое предоставит ВСУ дальнобойное оружие.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 11 мая заявил на заседании Палаты общин, что ракеты позволят Украине "отбросить российские войска" с территории страны. CNN сообщает, что британское правительство получило у Киева гарантии, что ракеты не будут атаковать российскую территорию. Однако речь не идёт о целях на аннексированных территориях Украины.

Ракеты Storm Shadow способны поражать цели в российском тылу, что может быть важным для срыва российских операций и подготовки широкомасштабного украинского наступления. В Москве получение такого рода вооружений ВСУ называли "красной линией", на пересечение которой будет дан ответ.

Ракеты Storm Shadow разработаны Великобританией в партнёрстве с Францией в 1990-х — начале 2000-х годов. Они могут нести боеголовки с 450 килограммами взрывчатки. Такие ракеты активно использовались Великобританией во время операции против "Исламского государства" в Ираке.