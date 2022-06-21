Украина получила от Германии самоходные артиллерийские установки PzH 2000

Новое вооружение пополнило арсенал 155-миллиметровых гаубиц украинской артиллерии, добавил Резников. Их поставка являет собой пример международной кооперации в поддержке Киева, указал он. Министр не назвал точное количество полученных САУ.

Германская сторона пока не подтвердила факт доставки установок на украинскую территорию. В то же время 7 САУ PzH 2000 и запасные части к ним указаны в перечне военной поддержки Украины в разделе вооружений, передача которых в настоящее время осуществляется или готовится. Украинские военные 11 мая начали в Германии 40-дневный курс обучения работы с этими артиллерийскими установками. Кроме того, косвенно факт получения немецкого вооружения подтверждает твит с благодарностью, опубликованный послом Украины в Германии Андреем Мельником.