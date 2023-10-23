Украина получила девятый транш макрофинансовой помощи ЕС на 1,5 млрд евро

 
Deutsche Welle
ФОТО: AFP / Scanpix

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о получении Киевом девятого транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,5 млрд евро.

"В целом бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 млрд евро - это один из важнейших факторов, который помогает Украине быть экономически сильной и устойчивой", - написал он в Telegram.

Одновременно Шмыгаль указал, что власти Украины участвуют в разработке Еврокомиссией новой долгосрочной программы Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро. "Рассчитываем в следующем году получить из них 18 млрд евро", - отметил он далее. Шмыгаль также поблагодарил европейцев "за непоколебимую солидарность с Украиной".

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Deutsche Welle
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