Украина получила американские ракетные системы HIMARS

"HIMARS прибыли в Украину. Спасибо моему американскому коллеге и другу Ллойду Остину за это мощное вооружение! Лето будет жарким для российских оккупантов. И последнее для некоторых из них", — написал он.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022

Посольство США ранее сообщило, что США с начала российского вторжения передали Украине военной помощи почти на 4,6 млрд долларов, в том числе 108 гаубиц, 26,5 тысяч систем Javelin и других противотанковых систем, 1,4 тысяч зенитных систем Stinger, 220 тысяч артиллерийских снарядов.