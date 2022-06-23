Украина получила американские ракетные системы HIMARS

"HIMARS прибыли в Украину. Спасибо моему американскому коллеге и другу Ллойду Остину за это мощное вооружение! Лето будет жарким для российских оккупантов. И последнее для некоторых из них", — написал он.
HIMARS have arrived to Ukraine.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022
Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!
Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp
Посольство США ранее сообщило, что США с начала российского вторжения передали Украине военной помощи почти на 4,6 млрд долларов, в том числе 108 гаубиц, 26,5 тысяч систем Javelin и других противотанковых систем, 1,4 тысяч зенитных систем Stinger, 220 тысяч артиллерийских снарядов.
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