Украина получила 1,34 млрд долларов от Всемирного банка

Украина получила от Всемирного банка очередной транш в размере 1,34 млрд долларов в рамках программы "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщило министерство финансов в Киеве, уточнив, что деньги будут направлены на компенсацию расходов госбюджета, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности на пенсионные выплаты, а также на зарплату работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).