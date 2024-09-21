Украина подтвердила поражение двух военных складов в РФ

Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на субботу, 21 сентября, были поражены два российских склада с боеприпасами. Один из них - арсенал „Тихорецк“ в Краснодарском крае - входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов ВС РФ, используемых в войне против Украины, заявил украинский Генштаб позже в тот же день.
„Тихорецк“ является одним из ключевых складов в логистической системе российских войск, отмечают в ВСУ. „По имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе из КНДР“, - заявили украинские военные. Они также сообщили об ударе по радиолокационной станции „Подлет“, которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала.
Кроме того, в ту же ночь был поражен 23-й арсенал Главного артиллерийского управления Минобороны РФ близ населенного пункта Октябрьский в Тверской области, отмечает далее Генштаб ВСУ. В районах обоих военных объектов „фиксируется пожар и детонация“.
В Краснодарском крае и Тверской области - эвакуация
Российские власти не комментировали последние удары ВСУ по указанным арсеналам. Минобороны РФ заявило, что за ночь над Брянской и Тверской областями, а также над Краснодарским краем был сбит 101 беспилотник. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Тихорецком районе были сбиты два БПЛА, и „из-за падения обломков“ начался пожар, „перешедший на взрывоопасные предметы“. Он сообщил о временной эвакуации 1200 жителей „поселка, находящегося рядом с местом возгорания“ в близлежащие населенные пункты, но не указал, где это произошло.
Между тем, в Тверской области после атаки дронов была эвакуирована железнодорожная станция „Старая Торопа“, расположенная вблизи поселка Октябрьский, в котором находится арсенал ВС РФ. Движение поездов по ближайшим веткам железнодорожных путей было перекрыто „в целях обеспечения безопасности“.
На Кубани был изменен маршрут пассажирских поездов через станцию Тихорецкая из-за атаки беспилотниками Тихорецкого района Краснодарского края. Сокращены маршруты следования пригородных поездов, а поезда Кисловодск - Ростов и Москва - Кисловодск следуют по альтернативному маршруту через станцию Краснодар, сообщает Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги.
Удар по военному складу в Торопце
18 сентября Украина атаковала крупный военный склад в Торопце Тверской области. Украинский удар беспилотниками вызвал „чрезвычайно мощную детонацию“, а последовавший пожар охватил участок шириной 6 километров, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник в украинской спецслужбе.
На складе в Торопце хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов „Искандер“, тактических ракетных комплексов „Точка-У“, корректируемые авиационные бомбы (КАБ) и артиллерийские боеприпасы, указывает „Украинская правда“. По данным издания, удар спланировали и совершили СБУ, Главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны, Силы специальных операций (ССО) Украины.