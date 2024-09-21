Украина подтвердила поражение двух военных складов в РФ

Кроме того, в ту же ночь был поражен 23-й арсенал Главного артиллерийского управления Минобороны РФ близ населенного пункта Октябрьский в Тверской области, отмечает далее Генштаб ВСУ. В районах обоих военных объектов „фиксируется пожар и детонация“.

В Краснодарском крае и Тверской области - эвакуация

Российские власти не комментировали последние удары ВСУ по указанным арсеналам. Минобороны РФ заявило, что за ночь над Брянской и Тверской областями, а также над Краснодарским краем был сбит 101 беспилотник. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Тихорецком районе были сбиты два БПЛА, и „из-за падения обломков“ начался пожар, „перешедший на взрывоопасные предметы“. Он сообщил о временной эвакуации 1200 жителей „поселка, находящегося рядом с местом возгорания“ в близлежащие населенные пункты, но не указал, где это произошло.