Украина подала иск к России в ЕСПЧ

Украина подала иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), обвиняя Москву в военном вторжении и целенаправленных нападениях на гражданское население в нарушение международного права. Согласно пресс-релизу суда, опубликованному вечером во вторник, 28 июня, жалоба была принята 23 июня, председатель ЕСПЧ Роберт Спано передал дело в четвертую секцию суда и проинформировал об этом Россию.
В сообщении указывается, что этому делу предшествовали четыре других представления украинского государства и около 8500 индивидуальных жалоб.
В иске говорится о массовых и серьезных нарушениях прав человека, совершенных Российской Федерацией в ходе военных действий на территории Украины. Правительство в Киеве обвиняет российские войска и другие вооруженные формирования, находящиеся под контролем России, в том, что были убиты, ранены, задержаны или пропали без вести тысячи гражданских лиц, разрушены сотни тысяч объектов собственности, миллионы человек вынуждены покинуть свои дома.
Киев обвиняет Москву в нарушении многих прав человека
Украина обвиняет Россию в нарушении целого ряда прав, зафиксированных в Европейской конвенции по правам человека. В частности, это право на жизнь (статья 2), запрет пыток и бесчеловечного обращения (статья 3), запрет рабства и принудительного труда (статья 4), право на свободу и безопасность (статья 5), право на уважение частной и семейной жизни (статья 8), свобода религии (статья 9), свобода выражения мнения (статья 10), свобода собраний и ассоциаций (статья 11), право на эффективное средство правовой защиты (статья 13) и запрет дискриминации (статья 14).
Кроме того, по утверждению заявителя, Россия нарушила право на образование, право на свободу передвижения и запрет на высылку из своей страны, а также статью Дополнительного протокола к конвенции о защите собственности.
После начала российского вторжения в Украину РФ была исключена из Совета Европы за грубые нарушения Устава СЕ, не совместимые со статусом государства-члена, а также невыполнение своих обязательств перед организацией. ЕСПЧ объявил, что Россия утратит статус участницы Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября. 11 июня президент России Владимир Путин подписал закон о неисполнении решений Европейского суда по правам человека, вынесенных после 15 марта 2022 года.
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