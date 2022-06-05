Он уточнил, что сказанное касается мужских чемпионатов премьер-лиги, первого и второго дивизионов, а также чемпионата среди женских команд. Об этом решении Андрей Павелко также сообщил президентам Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину, подчеркнув, что рассчитывает на их поддержку. "Мы обсуждаем детали", - заявил Павелко.
Национальные футбольные чемпионаты Украины были приостановлены в феврале нынешнего года сразу после российского вторжения, в апреле сезон 2021/2022 годов был официально объявлен завершенным.
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