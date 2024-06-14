Украина отвергла условия Путина по прекращению войны

„Это ультимативные послания, которые ничем не отличаются от тех, что были раньше“, - сказал Зеленский. По его мнению, Путин „не остановится“. „Это то же самое, что делал Гитлер. Вот почему мы не должны доверять этим предложениям“, - цитирует его слова агентство Reuters.

Киев не видит мирного предложения в условиях президента РФ Владимира Путина по прекращению огня в Украине, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.