Украина отвергла новое предложение РФ о переговорах

"Очередной дымовой завесой" назвал новое заявление Москвы о готовности к переговорам спикер МИД Украины Олег Николенко. "Российские чиновники начинают вспоминать о переговорах каждый раз, когда российские войска терпят поражение на поле боя", — написал он в Facebook вечером в среду, 9 ноября.

"В Москве не заинтересованы в возобновлении мира в Украине, — считает украинский чиновник. — Имитируя готовность к диалогу, РФ пытается выиграть время, чтобы перегруппировать подразделения, подготовить недавно мобилизованных россиян, решить вопрос недостатка вооружения, устранить недостатки логистики, а затем с новыми силами прибегнуть к новым волнам агрессии. Мы это уже проходили в 2014–2015 годах".

Николенко подчеркнул, что "те, кто действительно заинтересован в мирных переговорах, не уничтожают города и села, не убивают гражданских, не разрушают энергетическую инфраструктуру, не издеваются над жителями временно оккупированных территорий, не препятствуют поставкам продовольствия". Он также намекнул, что считает условиями для переговоров вывод российских войск со всей территории Украины, отмену незаконных решений на оккупированных территориях и начало выплаты Украине компенсаций.

В России вспомнили о переговорах в день отступления из Херсона

Ранее 9 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия "по-прежнему" открыта к переговорам с Украиной. "Мы никогда от них не отказывались. Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент", — сказала она в ходе брифинга.

Между тем в тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отступлении из Херсона — единственного украинского областного центра, который Россия смогла захватить после 24 февраля. Это произошло после того, как главнокомандующий ВС РФ в Украине Сергей Суровикин, докладывая о положении дел, предложил "отвести войска на левый берег Днепра". Согласно подсчетам СМИ, на тот момент под контролем российских войск находилось почти 4900 кв. км территории на правом берегу реки.

В Киеве сдержанно отреагировали на приказ Шойгу. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью Reuters, что говорить о выводе российских войск из Херсона пока рано — напротив, по его словам, РФ стягивает в регион новые силы. Глава пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк не исключила, что заявление о сдаче Херсона может быть попыткой "создать ложное впечатление о подлинных намерениях" Москвы. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также воздержался от оценок, пояснив, что судить о происходящем вокруг Херсона пока рано.