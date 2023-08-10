Украина открыла коридоры для гражданских судов в Черном море

"Объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины. При этом сообщается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны Российской Федерации", - заявило командование ВМС ВСУ.

Как отмечается далее, эти маршруты Киев согласовал с Международной морской организацией (IMO), которая признала право Украины на свободное торговое судоходство.

IМО призвала Россию соблюдать международные конвенции и не угрожать торговому судоходству в Черном море, заявили далее ВМС в Facebook.