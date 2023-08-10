10 августа 2023 г. 14:56

Украина открыла коридоры для гражданских судов в Черном море

 
Deutsche Welle
Juodoji jūra
Juodoji jūra
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

Военно-морские силы ВСУ объявили об открытии в Черном море коридоров для гражданских торговых судов.

"Объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины. При этом сообщается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны Российской Федерации", - заявило командование ВМС ВСУ.

Как отмечается далее, эти маршруты Киев согласовал с Международной морской организацией (IMO), которая признала право Украины на свободное торговое судоходство.

IМО призвала Россию соблюдать международные конвенции и не угрожать торговому судоходству в Черном море, заявили далее ВМС в Facebook.

"Указанные маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России", - говорится в заявлении.

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Deutsche Welle
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