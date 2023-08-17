Украина освободила Урожайное. Чем это угрожает российской обороне?

Об оставлении российскими частями поселка Урожайное к востоку от ранее потерянного ими села Старомайорское писали российские Z-блогеры, но подтверждения этой информации до недавнего времени не было.

Урожайное — одно из небольших сел, тянущихся вдоль реки Мокрые Ялы и входивших в так называемый Времевский выступ, проблемный для ВСУ фланг, который образовался в прошлом году в результате вклинивания российских войск в украинскую оборону на стыке Запорожской и Донецкой областей.

Сейчас этого выступа не существует — он полностью срезан в ходе летнего наступления украинской армии; более того, теперь уже ВСУ вклинились в российские боевые порядки и практически вышли на этом участке ко второй, основной линии российской обороны. Ее главным опорным пунктом на этом направлении служит село Старомлиновка, расположенное в 2-3 км к югу от Урожайного.