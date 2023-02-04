Украина объявляла воздушную тревогу по всей стране, Одесса обесточена

В организации добавили, что это уже вторая масштабная авария на подстанции за прошедшие сутки. Очевидцы сообщили в соцсетях, что видели дым от пожара – предположительно, на одной из подстанций под Одессой.
Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко отметил, что в регионе происходят аварийные отключения электроснабжения. По его словам, ведётся подключение к электроэнергии основных объектов критической гражданской инфраструктуры.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил направить в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Минэнерго.
Утром в субботу по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Белорусские активисты рассказали, что с аэродрома Мачулище поднялся в воздух самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Об ударах сообщений не поступало.
По данным Госпогранслужбы Украины, за 2022 год в стране объявляли воздушную тревогу почти 15 тысяч раз.
В свою очередь губернатор приграничной с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел попало село Красное. Там повреждён один дом, ещё у двух выбиты стекла. Никто не пострадал.
Ранее сегодня Гладков написал в телеграме, об обстреле со стороны Украины завода мостовых металлоконструкций в Борисовке. На предприятии возник пожар. Он локализован. Пострадавших нет. Гладков бессрочно продлил в Белгородской области высокий уровень террористической опасности.
В Минобороны России утверждают, что российские войска выбили подразделения ВСУ с западных окраин поселка Двуречная Харьковской области.
В утренней сводке Генштаба ВСУ о боях за этот населенный пункт ничего не говорилось. Сообщалось лишь об обстреле Двуречной.
Подконтрольные России власти Донецка сообщили об обстреле центра города из реактивных систем залпового огня. Есть разрушения. Данные о возможных пострадавших уточняются.
Американский институт изучения войны в ежедневной сводке сообщает, что российские войска ведут все более интенсивные наступательные операции в районе Кременной.
Кременная и Сватово - опорные пункты российской обороны в Луганской области, к которым приблизились украинские силы, но российсие войска пытаются перехватить в этом районе инициативу. Сообщается также о продолжающихся российских наступательных операциях к югу, в районе Бахмута в Донецкой области.
Генеральный штаб украинских Вооруженных сил также сообщает, что российские войска наступают в районе Кременной и Бахмута, как и на других направлениях - с большими потерями, и утверждает, атаки отбиты.
В условиях боевых действий проверить достоверность сообщений воюющих сторон затруднительно.
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