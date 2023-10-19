Украина обвинила РПЦ в создании "православных ЧВК" для участия в войне

По данным СБУ, одна из таких ЧВК под названием "Андреевский крест" действует на базе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге. Ее представители, как утверждается, вербуют прихожан – в основном мужчин, которые уже проходили военную службу и имеют боевой опыт. После зачисления в "православную ЧВК" они проходят курс подготовки под руководством инструкторов из российских спецслужб. Он проводится на территории собора и на специальных полигонах, сообщает СБУ.