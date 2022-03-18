В четверг утром депутат Верховной Рады Украины Сергей Тарута написал в "Фейсбуке", что люди в бомбоубежище под разбомбленным драмтеатром в Мариуполе живы. "Начали разбирать завалы, люди выходят живыми", - сообщил он.

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После этого новой информации о выживших не было: по данным властей и украинских военных, получить ее сложно из-за непрекращающихся военных действий. "Вчера и сегодня, несмотря на постоянные обстрелы, насколько это возможно, продолжается разбор завалов и спасение людей, - написал в своем телеграм-канале мариупольский горсовет. - Информация о пострадавших еще уточняется".

При этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал в своем "Фейсбуке" в четверг вечером: "Ранее политики заявляли, что люди в подвале живы. Но вытаскивать их не выходит из-за обстрелов". "Никаких подтверждений нет, - добавил он. - К сожалению, тенденция "громко заявить" сохраняется. Настроение сдержанно-оптимистичное, но без подтверждения бросать в общество такие новости, как по мне, безответственно".

Как говорят власти Мариуполя, в городе сейчас более 350 тыс. человек укрываются от обстрелов и бомбардировок в подвалах. "Около 80% жилищного фонда города разрушены, из них почти 30% - не подлежит восстановлению", - пишет горсовет.

Удары по городу продолжаются 16 суток, но коридоры для эвакуации мирных жителей заработали только недавно, и сначала только для частных автомобилей. Мариуполь покинули около 30 тыс. человек. По данным украинских властей, с начала войны в городе погибли 2400 мирных жителей.

Что происходило в театре



В здании Донецкого академического драмтеатра, по данным городских властей, на момент удара укрывалось до 1200 мирных жителей. Международная правозащитная организация Human Rights Watch называет цифру в 500-700 человек, ссылаясь на слова людей, которые доставляли в театр еду, воду и лекарства.

Драмтеатр превратился в бомбоубежище согласно указаниям городских властей, которые приняли такое решение вскоре после начала обстрелов и бомбежек Мариуполя российскими силами.

Жительница Мариуполя Татьяна [имя изменено по соображениям безопасности - ред.], которая провела в подвале здания 10 дней вместе с ребенком, рассказывает, что в первые несколько дней прятавшимся в драмтеатре не хватало еды, но потом там обустроили полевую кухню. Татьяна с ребенком уехала из города во вторник, то есть за день до удара по театру, вскоре после того как заработал гуманитарный коридор.

"Даже в день, когда мы убегали, здание сильно обстреливали. Дома рядом с театром пострадали, или уничтожены, по ним сильно стреляли, так что мы понимали, что надо бежать, что скоро случится что-то ужасное, - говорит она. - В театре остались тысячи людей, потому что у них не было машин, и они не могли убежать. Там были четырехмесячные или пятимесячные дети".

По данным Human Rights Watch, она была не единственной, кто в тот день покинул драмтеатр. В интервью Human Rights Watch уехавшие в тот день из Мариуполя беженцы подтверждают, что в подвале театра еще оставались люди.

В заявлении российского минобороны говорится, что "здание театра в центре города никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось".

Авиаудар - версия Украины



Взрыв, уничтоживший здание театра, прогремел 16 марта. В городском совете Мариуполя сообщают, что по зданию целились намеренно, и российские войска "целенаправленно и цинично уничтожили драматический театр в самом сердце Мариуполя".

Сообщение о том, что на театр сбросили "сверхмощную бомбу", появилось в телеграм-канале полка "Азов" (признан экстремистским и запрещен в России). И в городском совете, и в "Азове" обвинили Россию в геноциде.

"Невозможно подобрать слова, которыми можно было бы описать уровень жестокости и цинизма, с которым российские оккупанты уничтожают мирное население украинского города у моря, - сказано в заявлении городского совета Мариуполя. - В прицеле врага остаются женщины, дети, пожилые люди. Это совершенно безоружные мирные люди. Очевидно, что единственной целью российской армии является геноцид украинского народа".

Через некоторое время был опубликован спутниковый снимок коммерческой компании Maxar, на котором видно, что по две стороны от здания театра на асфальт нанесена крупная надпись "дети".

Этот снимок сделан еще 14 марта, однако Human Rights Watch публикует и другую фотографию этой надписи, сделанную днем позже, и уже с земли. Верифицированных снимков, позволяющих однозначно утверждать, что надпись была на месте 16 февраля, опубликовано пока не было.

Однако эксперты напоминают, что в случае воздушного удара пилоты обычно ориентируются на координаты цели, а не на надписи на земле.

"Пока у нет более подробной информации, мы не можем исключать возможности того, что в районе театра была какая-то украинская военная цель. Но мы точно знаем, что в театре находились по меньшей мере 500 гражданских лиц, - говорит специалист по конфликтам HRW Белкис Уилле. - Это вызывает серьезные опасения относительно того, куда именно должен был наноситься удар в городе, который уже много дней находится в осаде и практически полностью отрезан от связи, электричества, воды и отопления".

Версия России



Россия официально отрицает, что нанесла удар по удар по драматическому театру Мариуполя.

Днем 16 марта минобороны России заявило, что с начала дня "не выполняло никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя".

Во взрыве Россия обвинила украинских военных, которые якобы заминировали здание театра и сами взорвали его в пропагандистских целях. Никаких вызывающих доверие доказательств при этом в Москве не привели.

Посольство России в Вашингтоне заявило в своем "Фейсбуке": "Имеются достоверные сведения беженцев, выбравшихся из города, что боевики нацбатальона "Азов" удерживали в здании театра мирных жителей в качестве заложников. Уверены, что радикалы совершили кровавую провокацию, взорвав заминированный культурный объект".

В связи с этим российские государственные СМИ цитируют слова женщины, которую представили как беженку из Мариуполя, о том, что во время выхода людей из города "азовцы просто прятались за нами". В сюжете российского государственного телевидения после явной склейки она произносит слова "отходя, они бомбоубежище, драмтеатр, разбили, а людей к нам привезли с осколками".

Имени этого человека авторы публикаций и сюжетов не называют и не цитируют ее полный рассказ. Еще один аргумент, позволяющий усомниться в достоверности такой версии, - неясно, о каком "отходе" может идти речь, если Мариуполь по-прежнему контролируют украинские власти, хотя в городе идут уличные бои.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук говорила, что российские военные требуют от эвакуированных ими жителей Мариуполя и области записывать видеообращения. "Сейчас российские СМИ атакуют людей, которые выехали по гуманитарному коридору из Мариуполя. Пропагандисты требуют на камеру рассказать, как полк "Азов" не выпускал жителей из города… Они лепят очередной фейк", - цитирует Верещук Интерфакс.

Здание театра предложила восстановить Италия



Тем временем власти Италии приняли решение помочь Украине восстановить театр в Мариуполе, разрушенный в результате авианалета.

"Кабинет министров одобрил мое предложение предоставить Украине ресурсы и средства на восстановление театра в самое ближайшиее время, - написал в "Твиттере" вскоре после принятого правительством решения министр культуры Италии Дарио Франческини. - Ведь театры всех стран принадлежат всему человечеству".

Если театр восстановят, это будет уже третье его здание с тех пор, как он был впервые построен в 1887 году.