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В рамках обмена военнопленными c Россией в Украину вернулись 116 человек. Информацию об этом подтвердил в субботу, 4 февраля, глава офиса президента Украины Андрей Ермак, написав в Telegram, что речь идет о "защитниках Мариуполя, херсонских партизанах, снайперах с Бахмутского направления и других героях".
Украина обменяла 116 военнопленных на 63 россиян
© Reuters / Scanpix

По словам Ермака, среди вернувшихся - 87 военнослужащих ВСУ, восемь бойцов территориальной обороны, семь сотрудников Нацгвардии, шесть - Национальной полиции, пятеро сотрудников налоговой службы, двое служивших в военно-морских силах и один представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. При этом двое из освобожденных военнопленных - офицеры, а 114 - рядовые и сержанты, отметил Ермак.

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Кроме того, российская сторона передала тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев - Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего добровольца-украинца Евгения Кулика, который служил во Французском иностранном легионе и после начала войны вернулся защищать Украину.

Минобороны РФ: лиц "чувствительной категории" обменяли при посредничестве ОАЭ

В свою очередь Министерство обороны России сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военнослужащих. Некоторые из них, относящиеся к лицам "чувствительной категории", были обменены благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов, указывает Минобороны. Что именно это за "чувствительная категория", российское военное ведомство не уточнило.

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Deutsche Welle

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