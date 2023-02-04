Украина обменяла 116 военнопленных на 63 россиян

По словам Ермака, среди вернувшихся - 87 военнослужащих ВСУ, восемь бойцов территориальной обороны, семь сотрудников Нацгвардии, шесть - Национальной полиции, пятеро сотрудников налоговой службы, двое служивших в военно-морских силах и один представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. При этом двое из освобожденных военнопленных - офицеры, а 114 - рядовые и сержанты, отметил Ермак.
Кроме того, российская сторона передала тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев - Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего добровольца-украинца Евгения Кулика, который служил во Французском иностранном легионе и после начала войны вернулся защищать Украину.
Минобороны РФ: лиц "чувствительной категории" обменяли при посредничестве ОАЭ
В свою очередь Министерство обороны России сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военнослужащих. Некоторые из них, относящиеся к лицам "чувствительной категории", были обменены благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов, указывает Минобороны. Что именно это за "чувствительная категория", российское военное ведомство не уточнило.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Не время и не место. Почему решение поставить памятник Антанасу Сметоне у Старого театра в Вильнюсе вызвало разногласия?
14 декабря 2023 года городской Совет Вильнюса определил,...
Uber, Bolt, Wolt и другие: в какую ловушку могут попасть работники электронных платформ, и чем может помочь ЕС
Еврокомиссия и Европарламент обсуждают дальнейшую...
Гипотеза ЦБ Литвы: чем обусловлены высокие цены на продукты?
Цены на продукты питания в Литве выросли не только из-за...
В новом престижном квартале Вильнюса - падающая с фасада дома плитка: работы начнутся весной
Относительно недавно построенный многоквартирный дом...
Европарламент разрабатывает меры против игровой зависимости: это может коснутся и ваших детей
Индустрия видеоигр в масштабах ЕС считается...