Украина обменяла 116 военнопленных на 63 россиян

По словам Ермака, среди вернувшихся - 87 военнослужащих ВСУ, восемь бойцов территориальной обороны, семь сотрудников Нацгвардии, шесть - Национальной полиции, пятеро сотрудников налоговой службы, двое служивших в военно-морских силах и один представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. При этом двое из освобожденных военнопленных - офицеры, а 114 - рядовые и сержанты, отметил Ермак.

Кроме того, российская сторона передала тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев - Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего добровольца-украинца Евгения Кулика, который служил во Французском иностранном легионе и после начала войны вернулся защищать Украину.

Минобороны РФ: лиц "чувствительной категории" обменяли при посредничестве ОАЭ

В свою очередь Министерство обороны России сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военнослужащих. Некоторые из них, относящиеся к лицам "чувствительной категории", были обменены благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов, указывает Минобороны. Что именно это за "чувствительная категория", российское военное ведомство не уточнило.