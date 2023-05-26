"В этот раз противник сместил направление удара на восток, атакуя объекты критической инфраструктуры и объекты Сил обороны Украины", - приводит заявление Воздушных сил ВСУ издание РБК Украина.

По данным украинских военных, всего были зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 ударного дрона. Все 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 , запущенных из района Каспийского моря, и 25 беспилотников удалось сбить. Вместе с тем были попадания дронов и нескольких ракет в объекты на территории Харьковской и Днепропетровской областей.

В Киеве обломки ракет упали в Оболонском и Шевченковском районах. Повреждена крыша торгово-развлекательного центра и частный дом.

Администрация Днепропетровской области утверждает, что в результате налета пострадали или разрушены несколько предприятий и жилых домов. Погибших нет. "Сверхтяжёлая ночь. Было громко – враг массированно атаковал область ракетами и дронами. Досталось Днепру. В частном домовладении возник пожар, который уже потушен. Повреждены 2 дома и авто. Загорелось и на двух частных предприятиях", - написал в телеграм-канале глава региона Сергей Лысак.

По словам Лысака, последствия российской атаки могли быть хуже, если бы не работа украинской ПВО. Только военные из группировки "Восток" украинской армии, предварительно, сбили над областью пять крылатых ракет и шесть "Шахедов", отметил глава Днепропетровской области.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что ночь и утром 26 мая российские войска обстреляли Очаковскую и Первомайскую общины региона. Разрушений и пострадавших нет.

Министерство обороны России информацию не комментировало. Москва не раз отрицала намеренные удары по гражданским целям в Украине.