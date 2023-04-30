Украина назвала атаку в Севастополе подготовкой к контрнаступлению

По словам Гуменюк, после пожара на нефтебазе у российских военных появилась высокая степень тревожности, они пытаются эвакуировать свои семьи и по возможности сами покидают аннексированный Крым.
"Эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают", – сказала представитель сил обороны.
Пожар на нефтехранилище в микрорайоне Казачья бухта в Севастополе произошёл в субботу, 29 апреля. Сгорели четыре цистерны, никто не пострадал. Российский губернатор Севастополя сообщил, что резервуары атаковали два беспилотника. Один их них был сбит.
Украинская сторона вскоре после пожара заявила об уничтожении десяти резервуаров с топливом для Черноморского флота России. При этом Киев на себя ответственность за атаку не брал.
Президент Украины Владимир Зеленский в день атаки в Севастополе в разговоре с западной прессой в очередной раз подчеркнул, что в ходе контрнаступления ВСУ намерены вернуть контроль над потерянными территориями, а также над Крымом. В ответ российский глава парламента полуострова Владимир Константинов заявил, что попытка Киева организовать наступление получит жёсткий отпор.
О подготовке украинского наступления (как правило, представители Украины называют его "контрнаступлением") речь идёт уже несколько месяцев. По последним сообщениям, оно может начаться в мае или в начале лета. В Киеве заявляют, что не будут "раскрывать карты" и сообщать о сроках заранее.
Украина ставит своей целью освобождение всей своей международно признанной территории, включая Крым и оккупированные Россией части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
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