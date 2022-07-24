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В субботу утром украинские войска нанесли удары по Дарьевскому мост через реку Ингулец в оккупированном российскими войсками Херсоне, сообщил советник главы Херсонской областной администрации Сергей Хлань.
Украина наносит удары по мостам в Херсоне
© Stopkadras

Этот мост, как и Антоновский мост, который ВСУ обстреливают несколько дней подряд, - стратегически важный мост, связывающий берега рек Ингулец и Днепр.

"Это продолжение операции по отрезанию херсонской группировки россиян от снабжения. Каждый мост – это слабое место в логистике и наши вооруженные силы искусно разрушают вражескую систему" - написал Хлань в "Фейсбуке".

Дарьевский мост был обстрелян ракетами из поставляемых Западом ракетных комплексов HIMARS.

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Представитель оккупационных властей Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале заявил, что "никакой угрозы и прочих эпических окружений Херсонской области нет".

Также он заметил, что Дарьевский мост никакого стратегического значения в Херсонской области не имеет, а системы ПВО работают.

Херсон находится под контролем российских войск с начала марта.

Украина использует поставляемое Западом оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по российским линиям снабжения и складам боеприпасов в попытке переломить ход войны и подготовить контрнаступление в Херсонской области.

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bbcrussian.com

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