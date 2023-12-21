Украина намерена вернуть мужчин из-за рубежа для мобилизации

Украина в поисках новых солдат для оборонительной войны против России намерена с будущего года призвать из запаса на военную службу мужчин-украинцев, находящихся за границей.

Украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, проживающие в Германии и других странах, должны будут явиться на призывные пункты вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил министр обороны страны Рустем Умеров в интервью изданиям Bild, Welt TV и Politico, обнародованном в четверг, 21 декабря.

Умеров сказал, что речь идет о приглашении явиться на призывные пункты, но в то же время дал отчетливо понять, что уклоняющимся будут грозить санкции. "Мы пока еще обсуждаем, что должно произойти, если они не явятся добровольно", - отметил министр.

Дополнительная мобилизация: 450-500 тысяч мужчин