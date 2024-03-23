Украина намерена купить у Болгарии два ядерных реактора

Глава украинской компании "Энергоатом" заявил, что Киев не отказывается от планов перезапустить Запорожскую АЭС "в один прекрасный день" и что, в отличие от России, Украина сможет и знает, как вернуть станцию в строй. "Они (РФ - Ред.) все еще говорят, что перезапустят станцию, но технически они не могут ее запустить, потому что там нет ни электролиний, ни воды, ни персонала", - сказал Котин. Он уточнил, что "Энергоатом", сохранивший персонал, который обслуживал ЗАЭС до войны, будет готов возобновить работу станции после ее деоккупации и что для этого уже подготовлены специальные команды.