Лейтенант Денис Гордеев привык к войне, но не к такой. "Стало намного сложнее, — говорит он. — Нас бомбят и обстреливают ракетами ежедневно, все время, каждый час".

Гордеев сражается с поддерживаемыми Россией сепаратистами на Донбассе уже восемь лет, однако теперь он и его люди столкнулись со всей мощью российской армии.

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После отступления из Киева три недели назад Россия переориентировала свои военные операции на восток Украины с целью захватить весь Донбасс. Сюда переброшены многие подразделения российской армии.

По западным оценкам, у России сейчас в регионе около 76 батальонных тактических групп, каждая из которых насчитывает около 800 человек.

Как отмечают западные эксперты, российские военные учли некоторые ошибки, допущенные в первой фазе войны. Помогло и то, что теперь они сражаются на менее протяженном фронте и под единым командованием.

В результате украинские силы с трудом удерживают 300-километровую линию фронта на Донбассе. Они уже уступили отдельные позиции и, вероятно, потеряют еще больше в ближайшие дни.

Российские силы проводят разведку боем, чтобы найти слабые места в обороне Украины.

Пока российские военные укрепляются вокруг города Изюм и вокруг Северодонецка и Попасной. Атаки ведутся с нескольких направлений, хотя фронт россияне пока не прорвали.

Лейтенант Гордеев говорит, что он и его люди ощущают последствия российской перегруппировки.

За день до нашего приезда один из его людей был убит, еще пятеро ранены. Это лишь небольшая часть ежедневных потерь украинских сил, хотя официальных данных нет. Мы попытались посетить ближайший полевой госпиталь, но нас не пустили, сославшись на занятость.

Можно ли считать это началом крупной операции российской армии, о которой столько говорилось в последнее время, или это лишь прелюдия к ней?

Пока очевидного ответа нет. На данный момент российская армия в основном использует артиллерию и ракеты, чтобы сломить оборону украинцев. Некоторые военные аналитики полагают, что крупное наступление еще впереди.

А украинские силы, в том числе подразделение лейтенанта Гордеева, пока удерживают оборону, хотя западные эксперты говорят, что российская армия по численности втрое превосходит украинскую.

Они также признают, что Украине, вероятно, придется уступать территорию на открытых пространствах, чтобы защищать ключевые города, где российской армии будет труднее вести наступление.

Мне разрешили посетить передовую позицию лейтенанта Гордеева во время короткой передышки в боях. На командном пункте солдаты построили подобие часовни и молятся о победе. Но на нормальную церковь это место не похоже — сюда доносятся отзвуки артиллерийских залпов.

По пути к своим траншеям Гордеев рассказывает, что минометный и снайперский огонь представляет собой постоянную угрозу. Их передовая позиция находится в 600 м от российских войск.

Пейзаж в основном представляет собой открытую сельскую местность, кое-где можно укрыться за деревьями. Слышны редкие очереди из стрелкового оружия.

"Россияне постоянно прибывают на территорию Украины. И мы не знаем, когда они остановятся. Мы не знаем, когда закончится их путешествие", — говорит лейтенант Гордеев. До войны он был юристом и надеется, что однажды сможет вернуться к прежней жизни. Но сегодня, по его словам, главное для него — победа в этой войне.

В окопах, вне поля зрения врага, настроение более спокойное, хотя на усталых лицах солдат ясно видно напряжение недавних боев.

Они показывают нам часть своего вооружения: советский крупнокалиберный пулемет ДШК, который до сих пор применяется в конфликтах по всему миру, и реактивные гранатометы.

В основном это устаревшие вооружения советского производства, однако нам с гордостью демонстрируют свою единственную шведско-британскую переносную противотанковую управляемую ракету NLAW.

Одного из подчиненных лейтенанта Гордеева британские военные обучили пользованию NLAW незадолго до начала войны. По словам лейтенанта, такой ракетой они уже уничтожили российский танк.

"Нам нужно такое оружие", — повторяет лейтенант Гордеев. Россия, по его словам, — милитаризованное государство, в то время как способность Украины поддерживать производство собственного оружия подорвана. Западные поставки — или их отсутствие — сильно повлияют на исход войны.

Лейтенант Гордеев утверждает, что боевой дух его войск по-прежнему высок: они защищают Родину.

Но президенту Путину требуется хотя бы что-то, что можно назвать победой, и как можно скорее — возможно, к 9 мая, к параду Победы.

Время на стороне Украины — но только в том случае, если поток западного оружия не иссякнет, и украинская армия сможет сдержать ожидаемое со дня на день наступление российских войск.