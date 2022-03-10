Украина: меняют ли ситуацию поставки вооружений с Запада

На одном из — низко, почти над самой землей летящий российский вертолет, явно пытающийся избежать выпущенной по нему ракеты.

Но за считанные секунды зенитная управляемая ракета находит цель. Российский вертолет падает на землю и от удара немедленно превращaется в огненный шар.

Да, украинские военные сбивают российские самолеты. Например, они обнародовали еще одно видео, где видно, как на землю падают горящие останки российского истребителя. Он был сбит неподалеку от Харькова. Военные аналитики считают, что уже есть свидетельства того, что оружие, недавно поставленное Украине Западом пошло в дело.

Научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк говорит, что на данный момент есть визуальное подтверждение того, что в Украине было сбито не менее 20 российских вертолетов и самолетов.

Правда, Министерство обороны Украины утверждает, что это число гораздо выше: 48 российских самолетов и 80 вертолетов. Тем не менее, даже если верить только подтвержденным данным, то понятно , что Россия, хотя и старалась изо всех сил добиться полного господства в небе, с этой задачей пока что не справилась.

Конечно, Украина тоже понесла потери. Но министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил Би-би-си, что российской армии до сих пор не удалось полностью уничтожить ее ПВО и ВВС.

До начала войны число украинских военных самолетов было, как минимум, в три раза меньше того, что Россия сосредоточила у границы.

Г-н Уоллес сказал, что поскольку Украине удалось сохранить хотя бы часть своей системы противовоздушной обороны, российские самолеты вынуждены летать по ночам.

Запускаемые с плеча зенитно-ракетные комплексы, также известные как ПЗРК (переносные зенитно-ракетные комплексы), — это лишь один из видов оружия, которое западные страны поставляют Украине. Это прежде всего знаменитые комплексы "Стингер" американского производства — бич советской авиации во время войны в Афганистане в 1980-х годах.

Точные данные, однако, получить сложно. Американский телеканал CNN, сославшись на представителя министерства обороны США, оценил общее количество поставленных вооружений в 17 000 противотанковых комплексов и 2 000 "Стингеров". ,

Следует отметить, что и Британия и Америка поставили Украине вооружения еще до начала вторжения 24 февраля. Британия, например, поставила 2000 облегченных противотанковых ракет NLAW. На вопрос, может ли он подтвердить сообщения о том, что они уже использовались для уничтожения российской бронетехники, Уоллес сказал, что "у нас есть неофициальные свидетельства, что это так".

Винтовки и боеприпасы



Однако большинство стран начали поставлять вооружения Украине только после начала российского вторжения. Всего оружие поставили 14 стран. В их число входят Швеция и Финляндия, страны, которые на протяжении многих десятилетий поддерживали нейтралитет и которые не являются членами НАТО. Но и та, и другая отправили в Украину тысячи единиц противотанкового оружия.

Германия поставила 1000 противотанковых гранатометов и 500 ракет "Стингер". Страны Балтии также поставили тысячи единиц оружия, включая ракеты "Стингер" и "Джавелин". Последние являются одним из самых эффективных в мире противотанковых средств с эффективной дальностью стрельбы до 2,5 км. Украина заявляет, что с их помощью уже успешно уничтожила много российских танков Т-72.

Последние поставки вооружений включают также десятки тысяч штурмовых винтовок и пулеметов, противотанковые мины, сотни тонн боеприпасов, а также бронежилеты, каски и предметы медицинского назначения.

Как доставляют вооружения?



Британия говорит, что помогает организовывать поставки. Однако все западные официальные лица отказываются сообщать подробности.

При этом ни для кого не секрет, что в то время как военные действия России были сосредоточены на востоке Украины, поток людей и грузов шел через соседние европейские страны через западную границу. Би-би-си поговорила с министерствами обороны Эстонии, Швеции и Дании, и все они подтвердили, что в последние недели поставленные ими вооружения были успешно доставлены в Украину.

Итак, главный вопрос: насколько меняют ситуацию эта военная помощь?

Ответ прост: Оружие, поставляемое Западом, может изменить ситуацию, но только в том случае, если Украина сохранит вооруженные силы, способные его применять.

Джастин Бронк из Королевского института оборонных исследований говорит, что то, что Украине удалось сохранить часть старых советских систем ПВО, которые имеют большую дальность действия, вынудила российские самолеты летать ниже. А это, в свою очередь, сделало их более уязвимыми для ракет класса "земля-воздух" меньшей дальности, поставляемых Западом..

Без систем ПВО большей дальности российские самолеты могли бы летать выше, чтобы избежать ракет, выпущенных из переносных комплексов.

Тем временем Америка и ее европейские союзники стараются увеличить поставки оружия в Украину: надо успеть отправить побольше оружия, пока Россия не начала атаковать военные грузы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ведет с Польшей переговоры о передаче украинцам ее истребителей МиГ-29 советского производства. Пока этот процесс застопорился, но даже если передача и состоится, то Украине все равно потребуются обученные пилоты, которые могли бы на них летать. Пентагон при этом заявил, что гораздо важнее продолжать снабжать Украину противотанковым и зенитным оружием.

Так или иначе, вывод довольно прост: поставки западного оружия помогают, но нужна еще и армия, которая бы умела и могла им воспользоваться.