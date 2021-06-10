Украина меняет правила въезда для иностранцев

Теперь у путешественников есть альтернатива: предоставить негативный результат ПЦР-теста, положительный – экспресс-теста на антигены или справку о вакцинации на границе. Причем из последних в Украине одобрены только Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson's Janssen, AstraZeneca/Covishield (India), AstraZeneca/SKBio (South Korea), Moderna, Sinopharm и CoronaVac (Sinovac), сообщает портал 34travel.me.

Эти требования не распространяются на детей до 12 лет. Всем остальным нужно иметь справку (на русском, украинском или английском языках в электронном или бумажном виде).