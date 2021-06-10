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В Украине отменили обязательные ПЦР-тесты для въезда. Правда, только для тех, кто уже привился от COVID-19.
Украина меняет правила въезда для иностранцев
© AFP/Scanpix

Теперь у путешественников есть альтернатива: предоставить негативный результат ПЦР-теста, положительный – экспресс-теста на антигены или справку о вакцинации на границе. Причем из последних в Украине одобрены только Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson's Janssen, AstraZeneca/Covishield (India), AstraZeneca/SKBio (South Korea), Moderna, Sinopharm и CoronaVac (Sinovac), сообщает портал 34travel.me.

Эти требования не распространяются на детей до 12 лет. Всем остальным нужно иметь справку (на русском, украинском или английском языках в электронном или бумажном виде).

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