Генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова сообщила, что во вторник поставила подпись под соответствующими документами, которые касаются двух народных депутатов. Фамилии она не назвала, ограничившись просто буквами ”М” и ”К”.

Источники Украинской службы Би-би-си подтвердили, что это действительно Медведчук и Козак.

”Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса со свидетелей на подозреваемых, — написала Венедиктова. — Итак, народные депутаты М и К подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму”.

По ее словам, местонахождение Виктора Медведчука следствию неизвестно, и СБУ пытается выяснить эту информацию.

Несмотря на то, что Медведчук не обнаружен по месту жительства, в его доме проводится обыск.

В чем подозревают Медведчука?



В начале апреля стало известно о расследовании в отношении Медведчука и Козака — оно велось в рамках статьи уголовного кодекса о государственной измене.

Впервые об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко, который сам написал заявление с просьбой проверить своих коллег. Поводом стало интервью Медведчука российскому государственному каналу RT.

"Там Медведчук комментировал вопросы, касающиеся введения санкций СНБО в отношении Козака, а также аннулирования лицензий 112, ZIK и NewsOne. Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену", — сказал Гончаренко.

Речь идет о том, что еще в феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против Козака, из-за которых была фактически заблокирована деятельность трех телеканалов — ”112 Украина”, Newsone и ZIK, которые принадлежат Козаку и предположительно связаны и с Медведчуком.

Две недели спустя персональные санкции были введены и лично против Медведчука и его жены, а также связанных с ними компаний.

Медведчук — председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", члены которой регулярно ездят в Москву, общаются с российскими государственными каналами. За последние годы делегация партии даже посещала заседание российской Госдумы, а сам Виктор Медведчук в 2020 году дважды встречался в Москве с Владимиром Путиным.

Недовольство на Украине вызвал в том числе тот факт, что каналы, подконтрольные Козаку, показывали фрагменты встречи Медведчука и Путина. Надзорные органы сочли, что сюжеты были направлены на "формирование положительного образа Владимира Путина и государства-агрессора".

Журналисты в обеих странах часто называют Медведчука "кумом Путина", предполагая, что российский президент — крестный отец дочери Медведчука.

Медведчук и Москва



Когда у каналов, предположительно связанных с Медведчуком, начались проблемы, сразу несколько СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах утверждали, что СБУ подозревает телеканалы в получении финансирования через компании из так называемой "Луганской народной республики".

В украинском законодательстве прописан запрет на подобные действия, которые теоретически могут рассматриваться в том числе как содействие терроризму.

Косвенно эту версию тогда подтвердил представитель Внешней дипломатической службы ЕС Питер Стано. Он утверждал, что Киев объяснил закрытие каналов наличием подтверждения того, что Козак получал финансирование на не подконтрольных правительству страны территориях, удерживаемых пророссийскими сепаратистами.

Пресс-служба Медведчука пока не раскрывает информацию о местонахождении депутата.

Вместо этого она выпустила следующее заявление: "Ни Верховная рада, ни президент своим указом, ни СНБО не могут незаконно, как это, к сожалению, принято в последнее время, признавать человека террористом или обвинять его в террористической деятельности без приговора суда, вступившего в законную силу".

Во время последней избирательной кампании Медведчук пользовался постоянным вниманием Москвы. Председатель комитета российского Совета Федерации по международным делам Константин Косачев открыто заявлял, что "Единая Россия" рассматривает "Платформу" в качестве своих украинских партнеров.

"Мы знаем позиции других политсил — и в большей части они скорее антироссийские, чем пророссийские, а в данном случае нам, конечно, нужно опираться на людей, которые понимают, что нормальные отношения с Россией для Украины — это их собственный национальный интерес. И такая позиция в пользу нормализации отношений является именно проукраинской, а не пророссийской", — говорил сенатор.

На Украине Медведчук — чуть ли не единственный публичный политик, который открыто выражает свою пророссийскую позицию, не желает считать Россию страной-агрессором и не скрывает информацию о своих частых поездках в Москву и разговорах с российскими официальными лицами.

В интервью Русской службе Би-би-си Медведчук уверял, что считает и Донбасс, и Крым частью Украины. Более того, говорил он, Путин знаком с его позицией.

"Он же глава государства. Он должен отстаивать интересы государства. Он их отстаивает. А я как политик, как гражданин Украины, представляю украинские интересы, и поэтому я так считаю", — утверждал он.

В марте СБУ допросила Медведчука в рамках дела о государственной измене.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что в СБУ депутату задавали вопросы о его разговорах с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым, с которым, как считают на Украине, в 2014 году Медведчук мог обсуждать поставки электроэнергии в Крым.

Чуть позже СБУ проводила следственные действия в отношении членов общественного движения "Украинский выбор — Право народа". Именно Медведчук был инициатором создания движения еще в 2012 году. Членам организации вменяют содействие проведению не признанного международным сообществом референдума в Крыму.