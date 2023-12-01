Украина и Польша договорились о частичной разблокировке границы: что изменится

Во время встречи стороны согласовали ряд мер, в частности:

В Варшаве состоялась встреча заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача и госсекретаря министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера под председательством Ядвиги Эмилевич, правительственной уполномоченной по вопросам польско-украинского сотрудничества в области развития и при участии Министерства финансов и Министерства внутренних дел Польши.



Вопрос об отмене или изменениях в "транспортный безвиз" не обсуждался. В частности его и не было в повестке дня.

Польские протестующие настаивают на функционировании "Угринов - Долгобичув" и "Нижанковичи - Мальховице" только для транспорта на регистрации ЕС. Позиция неприемлема для Украины и ЕС, поскольку это является дискриминацией в отношении других стран.

"Последнее было подтверждено во время заседания Координационной платформы Украина-Польша-ЕС с участием руководства Директората Еврокомиссии по вопросам транспорта и мобильности (DG MOVE) 30 ноября", - добавляет пресс-служба.

Между тем Министерство восстановления совместно с DG MOVE работают над решениями, которые позволят урегулировать ситуацию с очередями на границе и уменьшить напряжение в вопросе автомобильных перевозок.