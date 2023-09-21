Украина и Польша договорились найти компромисс в вопросе экспорта зерна

После начала российского вторжения и блокады ее черноморских портов Украины вынуждена была отправлять большую часть своего зернового экспорта по суше, в первую очередь через Польшу и Румынию.

Однако эти страны не были готовы к перевозкам таких масштабов, и значительная часть зерна, предназначавшегося для рынков Африки и Ближнего Востока, скопилась там, обрушив цены и вызвав недовольство местных фермеров.

Весной 2023 года для защиты внутреннего рынка несколько стран Евросоюза, в том числе Польша, добились временного запрета на ввоз на свою территорию украинского зерна. В сентябре Европейская комиссия не стала продлевать запрет на импорт украинского зерна, который действовал до 15 сентября.