Украина и Молдова могут отменить безвизовый въезд израильтян

Новые правила въезда в Израиль

В апреле израильские власти объявили о предстоящем внедрении системы электронных разрешений на въезд ETA-IL для путешественников из стран, с которыми у Израиля действует безвизовый режим. Система подразумевает, что туристам из этих стран теперь необходимо будет заранее запрашивать разрешение на въезд, позволяющее находиться в стране сроком до 90 дней. Разрешение нужно получить до вылета в страну, подав онлайн-заявку со стандартным набором документов. Рассмотрение заявления занимает до 48 часов. С распечатанным разрешением туристы смогут воспользоваться электронными терминалами на границе Израиля, минуя личный контроль погранслужбы.