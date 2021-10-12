На саммите Украина - ЕС во вторник, 12 октября, стороны подписали соглашение о едином авиационном пространстве и ряд других документов, в том числе - об участии Украины в программах "Горизонт Европы" и "Креативная Европа". Об этом сообщил во время брифинга президент Украины Владимир Зеленский.
Программа "Горизонт Европы" - научно-исследовательская программа ЕС длительностью семь лет. Объем ее финансирования составляет около 100 млрд евро. Цель программы - решение глобальных проблем и содействие промышленной модернизации.
Программа "Креативная Европа" направлена на развитие культурной и креативной индустрии в европейских странах.
Варианты поставки газа в Украину из Европы
Другой важной темой саммита Украина - ЕС стало обсуждение возможных сценариев для поставок газа с территории ЕС в Украину. "Я понимаю беспокойство по поставкам газа, и Еврокомиссия совместно с украинскими экспертами сейчас изучает различные сценарии, как обеспечить достаточное снабжение Украины", - заявила в этой связи в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Одним из возможных сценариев мог бы стать риверс газовых поставок с территории Словакии.
Что сказала глава Еврокомиссии о войне в Донбассе
Затронув тему вооруженного конфликта на востоке Украины, фон дер Ляйен высказала мнение, что Россия должна взять на себя ответственность за его мирное урегулирование "как сторона конфликта".
"Что касается Крымской платформы - мы направили наших сотрудников на юго-восток Украины, чтобы они сами увидели, какая помощь там необходима", - добавила глава Еврокомиссии.
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