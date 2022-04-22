Украина хочет получить замороженные активы РФ на восстановление страны

"Мы выбрали для себя самую важную цель — деньги Центробанка и Фонда национального благосостояния РФ", — заявил Малюська в интервью в Киеве. "Они находятся в одном месте, имеют одного владельца, и этот владелец определенно совершает преступные деяния", — сказал он, подразумевая российское государство. Оно, по словам министра, имеет "значительную сумму денег".

По данным украинских чиновников, в результате нападения России на Украину уже повреждено в той или иной степени до 30 процентов всей инфраструктуры. Общая стоимость ущерба оценивается приблизительно в 500 млрд долларов. Исходя из анализа опубликованных российским ЦБ данных, примерно эту же сумму составляют средства, о которых идет речь, сообщил Малюська. "Мы знаем, где их искать", — добавил он. По словам министра, часть этих средств находится в США, другая часть — в Великобритании и различных странах ЕС.

Малюська отметил, что по мнению юристов, занимающихся данным вопросом, самым быстрым решением было бы, если страны приняли свои собственные национальные законы, разрешающие использовать замороженные российские средства на нужды Украины. "Это требует определенного уровня мужества и политической воли от каждой страны", — сказал он.

Украина также предлагает, чтобы ведущие западные державы подписали международное соглашение для координации механизмов компенсации, сообщил министр. "К этому есть большой политический интерес. Каждая западная страна понимает, что это выглядит довольно странно, если помогать Украине деньгами своих налогоплательщиков, хотя у них есть деньги РФ", — сказал Малюська.