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Украинские власти готовят эвакуацию населения из освобожденного Херсона, сообщила в ходе брифинга вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Chersonas
Chersonas
© AFP / Scanpix

По ее словам, речь идет прежде всего об уязвимых категориях граждан, которые не могут себя обеспечить, в частности, о пожилых людях. Обязательную эвакуацию проводить пока не будут, но многие жители, с которыми поговорила Верещук, побывавшая в Херсоне, выразили желание уехать.

"Каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение", — отметила она.

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Deutsche Welle
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