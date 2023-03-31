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Украинским спортсменам запрещено участвовать в соревнованиях, к которым допустят атлетов из России или Беларуси. Соответствующее решение принято кабинетом министров Украины, сообщил в эфире общенационального телемарафона вечером в четверг, 30 марта, министр кабмина Олег Немчинов.
Rusijos sportininkai gali likti be Pjongčango žiemos olimpiados
Rusijos sportininkai gali likti be Pjongčango žiemos olimpiados
© AP / Scanpix

По его словам, это протокольное решение было предложено министром молодежи и спорта, президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадимом Гутцайтом. Оно распространяется на все соревнования, включая отборочные турниры к летним Олимпийским играм, которые пройдут в 2024 году в Париже. Немчинов добавил, что участие представителей украинских федераций в соревнованиях, где представлены россияне и белорусы, может угрожать федерациям лишением статуса национальных.

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Ответ Киева на рекомендации МОК

Постановление правительства в Киеве стало ответом на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия в соревнованиях атлетов из России и Беларуси.

28 марта после четырехмесячных консультаций исполком МОК, отложив принятие решения по Олимпиаде-2024 в Париже, рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших войну российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

Президент МОК Томас Бах (Tomas Bach) указал вместе с тем, что команды из России и Беларуси не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований. Рекомендация о допуске касается только соревнующихся в индивидуальных видах спорта.

МОК также посоветовал не допускать на соревнования спортсменов, имеющих связи с российской или белорусской армией, с силовыми структурами и органами безопасности этих стран. Между тем многие ведущие российские спортсмены выступают за ЦСКА, "Динамо" и являются офицерами Вооруженных сил, МВД или Росгвардии.

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Deutsche Welle
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