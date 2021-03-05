Укладка "Северного потока - 2" в водах Дании продлится до сентября

Работы будут вестись в территориальных водах Дании, на промежутке от южной стороны датского острова Борнхольм до границы с территориальными водами Германии, информирует далее DMA. В компании Nord Stream 2 AG также сообщили, что укладку двух ниток "Северного потока - 2" в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить к концу сентября, передает агентство "Интерфакс". Ранее окончание сооружения второй нитки "Северного потока - 2" перенесли с января на апрель 2021 года.

Немецкие экологи затормозили строительство

Работы по укладке труб были приостановлены в декабре 2019 года из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков. "Академик Черский" прибыл из Находки в германский порт Мукран еще в мае 2020 года, но датские власти запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески. В декабре 2020 года работы возобновились, незадолго до Нового года были уложены трубы на участке протяженностью в 2,6 километра в особой экономической зоне Германии.

Немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) опротестовали выдачу разрешения Федеральным ведомством по морскому судоходству и гидрографии (BSH) на строительство "Северного потока - 2". После чего работы в территориальных водах ФРГ были прекращены. В январе 2021 года глава ведомства Карин Камман-Клиппштайн (Karin Kammann-Klippstein) заявила, что протест экологов может на неопределенное время затормозить укладку газопровода.

Строительство "Северного потока- 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. В частности, Соединенные Штаты указывают на угрозу зависимости ЕС от российского газа. После резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.