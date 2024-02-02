Уйдя из Европарламента, Жданок может получить пособие в 200 000 евро или большую пенсию

Сейчас зарплата Татьяны Жданок, как, впрочем, и других депутатов Европарламента составляет 10075,18 евро (брутто), с 2009 года, когда вступили в силу конкретные поправки, она рассчитывается на основании 38,5% базовой зарплаты судьи Суда Европейского Союза.

Именно из этой суммы будут рассчитываться пенсия и выходное пособие Жданок.

Поскольку 8 мая этого года Жданок исполнится 74 года, ей придется выбирать между получением выходного пособия или пенсии, потому что она не может получать и то, и другое.

Оба эти варианта очень заманчивы. Пособие в конце срока за каждый год отработанный в Европарламенте год можно получать ежемесячно в течение максимум двух лет.

Жданок была депутатом Европарламента 20 лет. Соответственно, она может получать 10 075,18 евро (брутто) еще 20 месяцев подряд. Итого — 201503,6 евро (брутто).