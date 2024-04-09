Угрозы "Исламского государства" матчам Лиги Чемпионов: в Лондоне, Париже и Мадриде усилены меры безопасности

На другой фотографии, опубликованной на прошлой неделе, показан стадион "Альянц Арена" в Мюнхене, где на следующей неделе "Бавария" будет играть ответный матч с "Арсеналом".

Поддерживающий ИГ канал призывал к нападениям и опубликовал изображения стадиона "Эмирейтс" в Лондоне, стадионов "Сантьяго Бернабеу" и "Метрополитано" в Мадриде, а также стадиона "Парк де Пренс" в Париже.

Меры безопасности пришлось усилить после того, как в близких к "Исламскому государству" интернет-изданиях появилось нескольких постеров с призывами совершать нападения на стадионах, где пройдут матчи.

10 апреля в Мадриде испанский "Атлетико" на своем поле встречается с германской "Боруссией", а французский "Пари Сен-Жермен" в Париже играет с испанской "Барселоной".

В понедельник, 9 апреля, в Мадриде играют испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити", в Лондоне английский "Арсенал" принимает германскую "Баварию".

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что во время матча ПСЖ с "Барселоной" в Париже в среду будут приняты "значительно усиленные" меры безопасности.

"Я напомню, что всего 10 дней назад ИГ опубликовало фотографию мюнхенского стадиона и заявило, что необходимо действовать против спортивных объектов, где проводятся футбольные матчи. Хотя мишенью могут стать любые виды спорта, — сказал Дарманен. — Учитывая, насколько важна Лига чемпионов для футбола, мы, конечно, ведем переговоры с нашими партнерами".

Министр спорта Испании Пилар Алегрия призвала соблюдать спокойствие в преддверии матчей в Мадриде и сообщила, что для обеспечения безопасности будет задействовано более 2 тыс. полицейских и сотрудников Гражданской гвардии.