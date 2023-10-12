Угроза нацбезопасности: МВД Латвии призывает закрыть пограничные пункты с Россией

На данный момент проект передан на согласование.

Как говорится в аннотации к проекту МВД Латвии, Россия приняла решение, предусматривающие, что с 16 октября 2023 года все держатели украинских паспортов смогут въехать на территорию РФ из стран ЕС только через два пограничных пункта, одним из них является КПП на границе Латвии и России — Виентули.

Исходя из этого решения, можно сделать вывод, что на латвийско-российской границе будут созданы условия, которые могут существенно повлиять на общественный порядок и создать угрозу нацбезопасности. Есть основания полагать, что такое решение РФ является ответом на соответствующее решение ЕС, в том числе решение Латвии о запрете въезда на территорию страны для транспортных средств с российскими номерными знаками, отметили в МВД.