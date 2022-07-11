Удары по Харькову: не менее трех человек погибли, 31 ранен

В результате дневного обстрела Харькова не менее трех человек погибли, еще 31, включая детей 16 и 4 лет, были ранены. Об этом сообщил в понедельник, 11 июля, в Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он сослался на обновленную информацию областного центра экстренной медицинской помощи.

Все пострадавшие госпитализированы.

По словам Синегубова, удары были нанесены российскими военными, предположительно с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО).

На видеозаписях, поступающих с места событий, видно, как над городом поднимаются клубы черного дыма.

"Жители Харькова и области, без нужды не находитесь на улицах! Сейчас это очень опасно", - предупредил Олег Синегубов.

ISW: "Россия хочет захватить Харьковскую область"

В американском Институте изучения войны ISW 9 июля высказали мнение, что РФ хочет захватить Харьковскую область, добавив ее к оккупированным территориям в Донбассе и на юге Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на открытии форума глобальной политики Института международных политических студий, 20 июня отметил: "Мы его деоккупировали, этот регион. А они (российские военные. - Ред.) хотят снова, и мы это видим. А там - полтора миллиона жителей".

"Постоянно бомбардируют Николаев, а там - почти полмиллиона жителей. Хотят захватить и полностью разрушить Славянск, там до войны было 100 тысяч жителей", - подчеркнул Зеленский.