aA
По словам главы Харьковской областной военной администрации, среди раненых в ходе дневного обстрела Харькова есть дети 16 и 4 лет.
Удары по Харькову: не менее трех человек погибли, 31 ранен
© Reuters / Scanpix

В результате дневного обстрела Харькова не менее трех человек погибли, еще 31, включая детей 16 и 4 лет, были ранены. Об этом сообщил в понедельник, 11 июля, в Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он сослался на обновленную информацию областного центра экстренной медицинской помощи.

Все пострадавшие госпитализированы.

По словам Синегубова, удары были нанесены российскими военными, предположительно с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Статьи по теме:
Взрывная серия. Как и почему начали взлетать на воздух склады вооружений в тылу российских войск
ООН: изнасилования, зафиксированные в ходе войны в Украине, - лишь верхушка айсберга

На видеозаписях, поступающих с места событий, видно, как над городом поднимаются клубы черного дыма.

"Жители Харькова и области, без нужды не находитесь на улицах! Сейчас это очень опасно", - предупредил Олег Синегубов.

ISW: "Россия хочет захватить Харьковскую область"

В американском Институте изучения войны ISW 9 июля высказали мнение, что РФ хочет захватить Харьковскую область, добавив ее к оккупированным территориям в Донбассе и на юге Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на открытии форума глобальной политики Института международных политических студий, 20 июня отметил: "Мы его деоккупировали, этот регион. А они (российские военные. - Ред.) хотят снова, и мы это видим. А там - полтора миллиона жителей".

"Постоянно бомбардируют Николаев, а там - почти полмиллиона жителей. Хотят захватить и полностью разрушить Славянск, там до войны было 100 тысяч жителей", - подчеркнул Зеленский.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

СМИ: Германия решила проблему с поставками оружия в Украину

Германия решила проблему с поставками оружия в...

В результате удара по многоэтажке в Донецкой области погибли 15 человек

Поздно вечером в субботу российские военные обстреляли...

Институт изучения войны: Кремль, вероятно, стремится аннексировать Харьковскую область

Американский Институт изучения войны (ISW) свою...

TOP новостей

Белорусы в Литву ездят чаще, чем литовцы в Беларусь

Безвизовый режим с Беларусью действует два месяца (его...

В понедельник из Калининграда в Литву не пропустили груз древесины

После вступления в силу новых ограничений на транзит...

Эпидемиологическая ситуация в Литве продолжает ухудшаться

Эпидемиологическая ситуация в Литве продолжает...

Больного коронавирусом мужчину удивила реакция врачей

Заболевший коронавирусом мужчина был удивлен, когда...

Спецэфир Delfi с Андрюсом Кубилюсом: санкции, транзит и сокращения поставок газа

После выпуска новостей – интервью с экс-премьером...