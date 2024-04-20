Удар под Одессой уничтожил агропродукцию для Азии и Африки

В результате ракетного удара России по порту Южный под Одессой в пятницу, 19 апреля, были уничтожены емкости с агропродукцией, предназначавшейся на экспорт в страны Азии и Африки. Об этом в тот же день сообщило в своем Telegram-канале министерство восстановления Украины.

"Атакованы два терминала в порту Южный, специализирующихся на перевалке агропродукции. Один из терминалов принадлежит всемирно известной сингапурской компании, которая работает в Украине с 2004 года и владеет также несколькими заводами по переработке агропродукции. Это более 300 млн долларов инвестиций и около 1000 рабочих мест", - говорится в сообщении ведомства.