Удар по Севастополю нанесен крылатыми ракетами и морскими дронами, повреждены два корабля

"ВСУ ночью нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота", — цитирует заявление министерства государственное агентство РИА Новости.

Минобороны утверждает, что российская ПВО сбила семь из десяти ракет, а патрульный корабль уничтожил все три морских дрона. Оставшиеся три ракеты, как говорит министерство, повредили два корабля, находящиеся на ремонте.

На видео, которые публиковали севастопольские пользователи соцсетей и информационные телеграм-каналы, были видны и слышны три взрыва в районе судоремонтного завода.

Глава оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, ракетный удар этой ночью был нанесен по судостроительному заводу и сообщил, что в результате удара пострадали, по предварительным данным, 24 человека.