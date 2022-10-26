Удар по Днепру: беременная женщина заживо сгорела в авто возле разбомбленной АЗС

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Ночной удар унес жизни беременной женщины и мужчины. Россияне атаковали ракетой Днепр. Загорелся пожар на автозаправке. Беременная женщина, заехавшая на АЗС, сгорела в машине заживо. Погиб и оператор автомойки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракетный удар уничтожил АЗС и машины, стоявшие на ее территории. 28-летний парень и 27-летняя девушка – тяжелоранены, а 30-летняя женщина находится в среднем состоянии.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели Днепра ликвидировали пожар на АЗС, который возник в результате вражеского обстрела вечером 25 октября.

"Пожар был локализован на площади 300 м кв. а впоследствии ликвидирован", - говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекалось 43 человека и 11 единиц техники.