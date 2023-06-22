Удар по Чонгарскому мосту: чем это грозит российской группировке на юге Украины

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов не стал отрицать причастность ВСУ к удару, но и прямо не заявил об ответственности Киева. «Сейчас продолжается работа — и она будет продолжена. Это планомерная работа сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения, ожидающего возвращения украинской законной власти на этих территориях», — сказал он.

Через Чонгар проходит и железнодорожный маршрут. Железнодорожный мост расположен к юго-западу от автомобильного, свидетельств о его повреждении нет.

Движение по автомобильному мосту через Чонгарский пролив было приостановлено, на полуостров можно попасть по дороге через Перекоп, которая находится западнее и также ведет в оккупированную часть Херсонской области.

Сальдо предположил, что обстрел велся ракетами Storm Shadow , о поставках которых в Украину Британия объявила в начале мая.

На фото, которые опубликовал глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, видно, что мост получил серьезные повреждения — сквозная дыра в дорожном полотне.

Дорога через Чонгар — кратчайший путь из Крыма в Мелитополь и далее к южному фронту, где идет контрнаступление ВСУ. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что удар по автомобильному мосту был нанесен ночью, «пострадавших нет».

Ударами по Антоновскому мосту и мосту на дамбе Каховской ГЭС украинская армия нарушила снабжение херсонской группировки российских войск и поставила ее перед угрозой изоляции, следствием чего стал отход российских частей на левый берег.

«Удар по Чонгарскому мосту, соединяющему захваченные Россией территории Крыма и Херсонской области, сильно напоминает прошлогодние атаки ВСУ на мосты через Днепр. Они продолжались несколько месяцев, пока дорожное полотно не стало полностью непригодным для перемещения техники.

Корреспондент Би-би-си Илья Абишев о том, чем важен Чонгарский мост для оккупационных войск на юге Украины

Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, как следует из сообщений российских СМИ, ни слова не сказали об ударе по Чонгарскому мосту на заседании Совбеза России , там они снова говорили об украинском контрнаступлении.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать удар по Чонгарскому мосту, хотя обычно он давал политическую оценку ударам по российским объектам, в том числе взрыву на Крымскому мосту через Керченский пролив в октябре 2022 года.

Как и сейчас, удары по стратегическим мостам сопровождались активизацией действий сухопутных сил. Но есть и различия.

Через Чонгарский мост проходит лишь один из маршрутов снабжения российских войск, часть которых занимает позиции в Херсонской области, а другая занята отражением украинского наступления в Запорожье.

На первый взгляд, возможная потеря этого маршрута не критична для российских группировок — грузы из Крыма могут идти на север через Перекопский перешеек или по железной дороге через тот же Чонгар. Действует и сухопутный коридор из Ростовской области через юг Донбасса, а также морской через порт Бердянска.

Однако в условиях активизации наземных боевых действий, когда потребность в поставках оружия и боеприпасов на передовую резко возрастает, любой логистический сбой чреват серьезными осложнениями.