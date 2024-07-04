Удар дронами по Украине: 6000 человек остались без света

Власти Черниговской области, в свою очередь, заявили, что один из российских дронов Shahed поразил инфраструктурный объект. „На данный момент без электроснабжения остаются 5963 потребителя. Энергетики работают над восстановлением“, - написал в Telegram глава областной военной администрации Вячеслав Чаус. Он добавил, что воздушная тревога в области продолжалась более пяти часов.

Число жертв российских ударов по Днепру выросло

Между тем в Днепре увеличилось число погибших в результате российских обстрелов 28 июня и 3 июля. Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram, в больнице скончалась 60-летняя женщина, получившая ранение во время атаки на город накануне, она стала шестой жертвой. Кроме того, под завалами дома, частично разрушенного при ракетном ударе 28 июня, спасатели обнаружили тело женщины. Таким образом, число жертв той атаки возросло до трех.